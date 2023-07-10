Націоналізація активів російських олігархів – ДБР

11 липня 2023, 13:28

За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), Міністерство юстиції ініціювало розгляд рішень щодо застосування санкцій до комерційних структур та їхніх власників Вищим антикорупційним судом. Ці рішення стосуються активів, на суму в мільярди гривень, які належать російським олігархам, що мають зв'язки з кремлем. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з розслідуванням ДБР, було виявлено десятки компаній, пов'язаних з російськими власниками, діяльність яких потрапляла під дію санкцій згідно із Законом України "Про санкції". Серед кінцевих бенефіціарів цих компаній - відомі російські олігархи, які мають близькі зв'язки з президентом путіним.

Українська держава націоналізувала активи наступних комерційних структур, які належали олігархам:

ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (власник Олег Дерипаска, вартість орієнтовно 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza" (власники Аркадій та Ігор Ротенберги, орієнтовна вартість понад 350 млн доларів США);

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (власник Євген Гінер).

Також розглядається питання про націоналізацію наступних активів:

ПАТ "Рівнеобленерго" (93,2%);

АТ "Херсонобленерго" (99,9%);

АТ "Чернівціобленерго" (96,8%);

АТ "Житомиробленерго" (95,5%);

ПАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%);

сім готелів та два ТРЦ (загальна вартість 2 млрд грн, власник Євген Гінер).

Крім того, були націоналізовані частки статутного капіталу та майно росіян у інших стратегічних галузях української економіки, зокрема, ТОВ "Авангард-Віларті", яке володіє компаніями "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" та "Ітодер Інвестментс Лімітед", а також 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

Структури, пов'язані з Олегом Дерипаскою, брали участь у реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. Крім того, Україна повернула земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах країни, а також сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Власниками інших націоналізованих активів є росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько. Було також націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки та складів, які використовувались росіянами для збагачення.

У січні цього року суд арештував 32 мільйони гривень на депозитному рахунку Держмитслужби, що належали українському підприємству з виробництва металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є Олег Дерипаска. Генпрокуратура зазначила, що у 2000 році це підприємство було приватизоване холдингом, що належить російському олігарху.

Олег Дерипаска вважається одним із найбагатших російських бізнесменів, який має близькі зв'язки з президентом путіним. В Україні він має значні активи через групи пов'язаних компаній, нежитлову нерухомість та техніку. У жовтні 2022 року президент Зеленський підписав указ, яким було запроваджено рішення Ради національної безпеки і оборони щодо блокування активів колишніх чиновників, політиків та бізнесменів, включаючи Олега Дерипаску.