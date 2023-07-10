У Краматорську заарештовано чергового агента квазіреспубліки

11 липня 2023, 14:14

За інформацією, отриманою від Донецької обласної прокуратури, розпочато кримінальне переслідування жителя Краматорська, якому висунуто підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, під час підготоки оборони міста від російського вторгнення, вчиняв дії на користь держави-агресора. Він підтримував збройну агресію рф проти України та вирішив допомагати окупаційним силам визначати нові цілі для ракетних обстрілів.

На початку липня 2023 року підозрюваний почав спілкуватися з представником так званого "міністерства державної безпеки днр". Через особисте листування в месенджері Telegram він передавав інформацію про розташування військових частин Збройних Сил України.

Документально зафіксовано, що протягом співпраці з ворогом чоловік передав дві локації, де розміщувалися українські захисники у Краматорську.

При цьому він усвідомлював, що ця інформація може призвести до нових трагедій зі загибеллю мирних жителів та руйнуванням інфраструктури, як це відбулося після ракетного удару з боку збройних сил рф по місцевому закладу харчування наприкінці червня цього року.

Отримані розвіддані використовувалися для здійснення ворожих атак на місто та нанесення шкоди обороноздатності українських військ.

Підозрюваного було затримано, а за клопотанням прокуратури його взяли під варту.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.