Суд відхилив апеляцію у справі заступника голови Сєвєродонецьої міської військової адміністрації

12 липня 2023, 18:04

Суд відхилив апеляцію у справі щодо відсторонення від посади заступника голови Сєвєродонецьої МВА. Засідання відбулося без участі фігуранта справи. За словами адвоката, підозрюваний погано себе почував.

Нагадаємо, раніше суд відсторонив чиновника, заступника голови Сєвєродонецьої міської військової адміністрації, з посади на 2 місяці (до 23 серпня 2023 року). До цього йому повідомляли про підозру у службовій недбалості щодо роботи гуманітарного штабу у Сєвєродонецьку.

Навесні 2022 року фігурант справи повинен був проконтролювати поповнення резерву харчових продуктів для дітей та інших мешканців, що тимчасово перебували у сховищах закладів освіти Сєвєродонецька під час артобстрілів.

Для цього у квітні 2022 року була укладена низка договорів на закупівлю відповідних продовольчих товарів. Однак, деякі з них, а саме заморожені м’ясні продукти, не отримувалися та фактично не були поставлені на адресу гуманітарного штабу Сєвєродонецької міської військової адміністрації. Це призвело до завдання місцевому бюджету понад 3 млн гривень збитків.

Адвокат підозрюваного заявив, що не згодний з рішенням суду і найближчим часом буде подана апеляційна скарга.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

* Фото ілюстративне