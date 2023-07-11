Микитася залишили під вартою та зменшили розмір застави – ВАКС

12 липня 2023, 13:06

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вирішив залишити колишнього народного депутата Максима Микитася під вартою ще на 60 діб, проте зменшивши розмір застави до 20 млн гривень. Цю інформацію надала організація Центр протидії корупції.

Згідно з повідомленням, Микитась залишатиметься в СІЗО до 8 вересня, якщо не зможе внести заставу. Слід зазначити, що розмір застави було зменшено з 40 млн гривень до 20 млн гривень. У жовтні минулого року слідчий суд встановив заставу у розмірі 260 млн гривень, яку пізніше апеляційний суд зменшив до 100 млн гривень. Поступово розмір застави було зменшено кілька разів, останньою зменшеною сумою було 40 млн гривень.

Під час судового засідання Микитась висловив своє незадоволення умовами утримання в СІЗО, а його адвокат надав понад 30 подяк і різних відзнак, які, на думку захисників, позитивно характеризують обвинуваченого.

Також захист підкреслював, що наближається день народження доньок Микитася і зміна запобіжного заходу на інший міг би бути приємним подарунком.

"Крім того, захист акцентував увагу на тому, що Микитась не має змоги сплатити 40 млн гривень. За версією захисту, значну частину свого майна він розподілив на благодійність. Як доказ цього, Микитась навіть надав фотографії ремонту рідної школи, який, на його ствердження, він здійснив за власний рахунок. Крім того, Микитась заявив, що активно підтримує Збройні Сили України", - повідомили у Центрі протидії корупції.

Нагадаємо, що 18 жовтня Максима Микитася, будівельного підприємця, було затримано після спроби передати хабар у розмірі 22 млн євро міському голові Дніпра Борису Філатову.