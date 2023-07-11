Колишнього керівника Сватівського райвідділу поліції судитимуть за хабар

12 липня 2023, 14:12

Прокурори Луганської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього тимчасово виконуючого обов’язки начальника Сватівського райвідділу поліції у зв'язку з одержанням неправомірної вигоди (частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України).

Згідно з проведеним слідством, правоохоронець отримав неправомірну вигоду від мешканця Сватівщини в обмін на неперешкоджання здійсненню операцій з металобрухтом на території району. Факт отримання фігурантом 20 тисяч гривень зафіксовано в кінці лютого 2022 року.

Спеціальні заходи з викриття злочину проводилися спільно прокуратурою зі слідчими та оперативними підрозділами ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську.

На даний момент обвинувачений переховується на території так званої "луганської народної республіки". За вчинене йому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.