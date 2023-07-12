13 липня 2023, 20:20

Міністерство культури та інформаційної політики України розпочало реалізацію проєкту під назвою "Тризуб Батьківщини", який передбачає заміну герба СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати" у Києві.

Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко під час брифінгу, який відбувся в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

За словами міністра, загальна вартість проєкту становить 28 млн грн, більшість коштів вже зібрано завдяки благодійникам, тому не будуть залучатись бюджетні кошти. Планується, що демонтаж радянського герба на щиті монумента розпочнеться наступного тижня, а оновлений щит буде представлений до Дня Незалежності України 24 серпня.

Дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" був отриманий від Державної інспекції архітектури та містобудування України. Згідно з проєктними рішеннями, на щиті буде встановлено Тризуб, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України, замінюючи старий радянський герб.