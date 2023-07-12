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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
13 липня 2023, 20:38

11 тис. тонн загиблої риби та збитків на 10 млрд. гривень – наслідки російського екоциду

Після підриву Каховської гідроелектростанції окупантами, Каховське водосховище зникло, а всі 11,4 тисячі тонн риби, які знаходилися в ньому, були знищені. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський у своєму інтерв'ю Forbes, – пресс-служба відомства.

Вода зі знищеного водосховища витекла вниз по Дніпру в Херсонську та Миколаївську області, залишаючи рибу на заплавних ділянках суші.

Вода охопила площу 150 тисяч гектарів, а разом з відступом води були зруйновані 85 рибних господарств, які здійснювали вилов водних біоресурсів. З них 49 господарств розташовувалися в Каховському водосховищі, а 36 - в Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

Загальні збитки від прямих втрат та втрати потомства риб становлять 9,8 млрд грн.

За словами глави Мінагрополітики, відновлення греблі займе щонайменше сім років. Протягом 2-3 років буде проводитись фактичне відновлення гідроелектростанції, після чого будуть виконані ремонтні та відновлювальні роботи на каналах та системах зрошення, побудованих у 1970–1990-х роках.

Джерело: "Мінагрополітики"
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