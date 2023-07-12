Оголошена нова підозра Павлу Лебедю – СБУ

13 липня 2023, 20:53

Колишньому настоятелю Києво-Печерської лаври Павлу (Петру Лебедю) оголошено нову підозру у зв'язку з протиправною діяльністю. Служба безпеки України повідомила про це у четвер, 13 липня.

Згідно з розслідуванням спецслужби, за день до отримання Павлом першої підозри від СБУ, митрополит надав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ, де заперечив існування України як суверенної держави. Він також визнав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

Судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти протиправної діяльності митрополита. За результатами розслідування, слідчі СБУ повідомили Павлу про нову підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно (ч. 2 ст. 161);

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України за вчинене службовою особою повторно (ч. 3 ст.436-2).

Санкції за ці статті передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розгляд справи буде проводитись відповідними судовими органами.

Нагадаємо, що Павло Лебідь був вже затриманий і оголошений підозрюваним раніше у справі порушення законів про охорону культурної спадщини.