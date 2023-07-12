За співпрацю з окупантами в «культурі» підозрюються дві мешканки з Луганщини

13 липня 2023, 14:05

Відповідно до процесуального керівництва Лисичанської та Сєвєродонецької окружних прокуратур Луганської області, двом жінкам було повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (згідно з ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, одна з жінок, яка мешкає у Лисичанську, колишня директорка місцевого будинку культури, почала співпрацювати з владою країни-агресора у липні 2022 року. Вона продовжувала організовувати культурні заходи для місцевих жителів на посаді "в.о. керівника відділу культури" в окупаційній адміністрації.

Щодо другої жінки, вона була виявлена у Кремінній. Ця жінка, колишня начальниця відділу культури, молоді та спорту районної держадміністрації, не покинула окуповану територію та у весняний період 2022 року обійняла аналогічну посаду в окупованій "адміністрації Кремінського району ЛНР".

Обидві жінки займалися активною антиукраїнською діяльністю, укладали угоди з закладами культури ворожої держави та спонукали молодь до співпраці з окупантами.

Жінкам загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, а також можлива конфіскація їх майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Правоохоронні органи продовжують збирати докази та встановлювати всі обставини колабораційної діяльності фігурантів спарви.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.