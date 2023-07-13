15 років з конфіскацією майна – вирок псевдопрокурору з Луганщини

14 липня 2023, 20:01

За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області місцевого мешканця визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Його засуджено до максимального покарання ‒ 15 років позбавлення волі. Також чоловіка позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років з конфіскацією усього належного йому на праві приватної власності майна.

Прокурори в суді довели, що колаборант у 2008 році звільнився зі Старобільської районної прокуратури, де пропрацював слідчим понад 10 років. Надалі експравоохоронець залишався в рідному місті.

Після повномасштабного російського вторгнення він вирішив поновити свою діяльність.

У кінці березня 2022 року чоловік склав присягу на вірність псевдореспубліці та обійняв посаду в так званій "прокуратурі Старобільського району генеральної прокуратури лнр".

Він вишукував проукраїнськи налаштованих місцевих та передавав їхні дані "керівництву" незаконного правоохоронного органу. Також погрожував тим, хто не підтримував дії росії, покаранням за її законами.

Ухвалення вироку здійснювалося у порядку спеціального судового провадження.

Спеціальне досудове розслідування проводили співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.