У держзраді підозрюють шістьох працівників Старобільського СІЗО

14 липня 2023, 13:04

За повідомленням Луганської обласної прокуратури, шістьох працівників державної установи "Старобільський слідчий ізолятор" підозрюють у державній зраді згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України.

За досудовим розслідуванням, після російського вторгнення, правоохоронці не виконали розпорядження керівництва про виїзд на контрольовану Україною територію. Замість цього вони залишилися на окупованій території та приєдналися до так званого "Старобільського слідчого ізолятора увп мвс лнр".

За даними слідства, вони присягнули на вірність країні-агресору та отримали вогнепальну зброю для "служби" на окупованій території. Під окупаційною владою вони безумовно виконують злочинні накази та розпорядження.

Зараз розглядається питання про оголошення їх у розшук та обрання запобіжного заходу - тримання під вартою. Згідно зі статтею про державну зраду, всім підозрюваним загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування цього випадку проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.