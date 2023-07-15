Інтерпол займетиься колаборантами з Харківщини, іншим приготуватись

15 липня 2023, 13:24

Інформація про осіб, які можуть перебувати в Європі та були колаборантами і зрадниками з Харківської області, почала вноситися до бази Інтерполу. Про це у п'ятницю, 14 липня повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов у своєму пості на Facebook.

"Час спокійного життя для наших колаборантів в країнах ЄС добігає кінця, оскільки ми почали співпрацю з Інтерполом. Кожну особу, яка була причетна до співпраці з росіянами під час окупації, ми вносимо до бази даних та подаємо заявку в Інтерпол. Ми також повідомляємо наших зарубіжних колег про те, що ці люди не є "жертвами війни" або політичними біженцями, якими вони намагаються здатися, але є підозрюваними в кримінальних злочинах в Україні", - написав він.

Болвінов підкреслив, що коли Інтерпол отримує таку інформацію, це надає підставу організації для повернення цих осіб на територію України.

"Справжні українці, які надають слідчим та оперативникам інформацію про місцезнаходження втікачів-колаборантів, допомагають нам виявити їх. Вони грають важливу роль у цьому процесі", - додав він.

Болвінов закликав всіх, хто володіє правдивою інформацією про колаборантів, які перебувають в Європі, повідомляти правоохоронним органам про такі особи та країну, де вони переховуються.

Поки що, Інтерполу було передано інформацію про 25 осіб, які знаходяться у статусі втікачів.