Серіали за 14 млн грн під час війни зніме телеканал «Дім» коштами бюджету

17 липня 2023, 17:15

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України", яке володіє телеканалами "Дім" і UATV, уклало угоди на створення двох серіалів на загальну суму 14 млн грн. Цю інформацію містить система Prozorro, за посиланням на перший та другий договір.

Згідно з угодою, фірма "Рікі-Тікі-Таві" зобов'язана зняти новорічну комедію під робочою назвою "Санаторій "Незабудка" за 10 млн грн. Серіал буде складатися з чотирьох епізодів, кожен тривалістю 46 хвилин. Інформація про режисера, сценариста і мову серіалу наразі не відома. Вартість однієї хвилини знімального процесу становить 26 740 грн, отже, витрати на кожен епізод складатимуть 1,23 млн грн.

Крім того, фірма "Ай К'ю" отримала контракт на створення різдвяної комедії під робочою назвою "Позивний "Санта" за 4 млн грн. Серіал складатиметься з двох епізодів, кожен тривалістю 46 хвилин. Інформація про режисера, сценариста і мову також ще не розголошена. Вартість хвилини знімального процесу для цього проекту становить 18 580 грн, отже, витрати на кожен епізод оцінюються у 855 тис. грн.

Зазначимо, що обидвом фірмами, які підписали контракт, володіє і керує Оксана Іванюк - продюсерка і сценаристка комедійного серіалу "Козаки. Абсолютно брехлива історія" (2020). Крім того, Оксана Іванюк є співзасновницею фірми "Ай К'ю Продакшн" разом із Сергієм Атрощенком і Віктором Медведським, громадянами Білорусі, які зареєстровані в Україні. Вони також володіють фірмою "Команда ЧП" разом з учасниками команди КВК "ЧП", включаючи актора "Дизель шоу" Дмитра Танковича.

Нагадаємо, що Оксана Іванюк раніше співпрацювала з Атрощенком і Медведським над двома російськими серіалами: "Це любов" (2015–2016) і "Катя на автоматі" (2021).