Порядок закупівель під час воєнного стану потребує критичних змін - НАБУ

18 липня 2023, 20:21

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про наявність корупційних ризиків у порядку закупівель під час воєнного стану, в результаті чого виникає неврегульованість визначення цін, відсутність відповідальності та можливість проведення закупівель без проведення відкритих торгів.

Згідно з висновком НАБУ, особливість щодо здійснення закупівель у період воєнного стану, передбачена постановою Кабінету Міністрів № 1178, має певні ризики, які необхідно усунути. Деякі з цих ризиків включають безпідставне завищення цін, можливість закуповувати товари та послуги без проведення торгів, відсутність відповідальності замовників та підрядників, а також відсутність лімітів на продовження договорів, укладених у нагальних випадках.

НАБУ вже надіслало Кабінету Міністрів лист з викладом цих ризиків і надало відповідні рекомендації. Згідно з вимогами закону "Про Національне антикорупційне бюро України", органи влади повинні розглянути ці рекомендації протягом 30 днів.