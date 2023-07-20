Світовий Банк надав позику на 1,5 млрд. доларів Україні

20 липня 2023, 17:31

Україна уклала угоду зі Світовим банком про позику на суму 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у четвер, 20 липня, під час зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

"Щойно відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін", - зазначив очільник уряду.

Відзначається, що ці кошти будуть спрямовані на підвищення соціального захисту громадян і надання допомоги під час воєнних дій, а також на підтримку економіки в період відновлення після конфлікту.

Загалом, Світовий банк разом з іншими партнерами мобілізував для України допомогу на суму 34 млрд доларів, з яких понад 22 млрд вже надійшли до бюджету.

Варто відзначити, що в червні було оголошено, що Україна отримає ще 1,75 млрд доларів від Світового банку у вигляді гарантованих позик та грантів в рамках проекту PEACE – Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні.