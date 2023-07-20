20 липня 2023, 20:32

Національний банк України прийняв рішення про виведення "Сенс Банку" з ринку та передачу його активів у власність держави. Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що таке рішення пов'язане з тим, що власниками банку є російські підсанкційні олігархи, які підтримують дії країни-агресора. Це створює значні репутаційні ризики та негативно впливає на діяльність банку. Зараз очікується рішення уряду щодо участі держави у процедурі.

"В НБУ ухвалили рішення вивести з ринку 'Сенс Банк' і звернутися з пропозицією до Кабінету Міністрів стосовно участі держави у цій процедурі. До такого рішення призвів той факт, що власники банку пов'язані з Росією і підтримують дії країни-агресора. Це завдає значних репутаційних ризиків та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку", - зазначив Пишний.

Рішення НБУ передбачає, що з 21 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вводить тимчасову адміністрацію для "Сенс Банку". Протягом цього періоду сервіси для фізичних осіб працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень, і прийматимуться платежі юридичних осіб.

Похідними від указів президента Володимира Зеленського про санкції проти власників "Сенс Банку", які були підписані у жовтні 2022 року, та визнанням ділової репутації акціонерів небездоганною у березні 2023 року, Нацбанк прийняв рішення вивести "Сенс Банк" з ринку відповідно до закону України "Про банки та банківську діяльність".