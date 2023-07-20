В Уряді планують дати гроші тим, хто вже відремонтував своє житло самостійно

21 липня 2023, 17:33

Уряд України вносить зміни до програми відновлення пошкодженого та зруйнованого житла "єВідновлення". Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам інфраструктури та цифрової трансформації змінити механізм компенсації власникам такого житла.

Раніше компенсація за програмою "єВідновлення" надавалася лише тим, хто не відремонтував житло за власний кошт. Тепер же ця можливість розширюється і на тих, хто самостійно відновлював своє житло. Прем'єр-міністр зазначив, що розраховує, що новий механізм компенсації буде готовий до осені, і виплати здійснюватимуться після цього.

Програма "єВідновлення" була запущена в Україні 10 травня 2023 року, і на першому етапі виплачувала гроші громадянам, які потребували косметичного ремонту свого помешкання, постраждалого внаслідок бойових дій в Україні. Розмір компенсації на цьому етапі становив щонайбільше 200 тисяч гривень, і за цей час вже було виплачено 114 мільйонів гривень на користь 1400 заявників.

З 18 липня стартував другий етап програми, який охоплює власників зруйнованого житла. Щоправда, наразі він діє лише для мешканців кількох сіл Київської області, проте планують розширити програму на всі інші регіони України після тестування.

Заявки за програмою можна подати у додатку "Дія", а компенсацію можна отримати у двох форматах: як грошовий переказ на поточний рахунок, призначений лише для ремонтних послуг та будівельних матеріалів, або для фінансування будівництва чи придбання нового житла.

Протягом роботи програми "єВідновлення" близько 468 тисяч заявок про пошкоджене майно було подано українцями, а понад 1000 осіб уже отримали компенсації на спеціально створену електронну картку для цієї програми.