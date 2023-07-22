Ryanair про відновлення польотів з Києва

22 липня 2023, 17:27

Українська авіація може знову розпочати свої перельоти до кінця цього року. Першим маршрутом стане Київ - Львів, повідомив Майкл О'Лірі, виконавчий директор авіакомпанії Ryanair.

За його словами, є два можливих варіанти розвитку подій: після завершення війни авіакомпанія може відновити рейси протягом короткого часу, або невелику кількість рейсів Ryanair можуть планувати вже до кінця 2023 року.

О'Лірі звернув увагу на досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати навіть під час ракетних обстрілів. Він заявив, що не бачить причин відмовляти Україні в подібних перельотах.

"Літаки щодня приземляються в Тель-Авіві, який розташований всього за 10 хвилин їзди від Західного берега, де відбуваються ракетні запуски. Але було встановлено, що літати безпечно, і захист літаків забезпечений. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо відновити рейси", - додав О'Лірі.

Виконавчий директор Ryanair також повідомив, що зараз Міністерство інфраструктури України працює над відновленням обмеженої кількості рейсів до Києва та Львова. Проте, для цього Україні необхідно переконати Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії у своїй здатності забезпечити безпеку польотів. Якщо це вдасться, то Ryanair знову буде здійснювати ці рейси.