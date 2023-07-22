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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
23 липня 2023, 17:11

Підвищення тарифів допомогло втримати енегросистему –міністр

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення України було вимушеним. Він зазначив, що без цього рішення енергосистему було б складно підтримувати.

До початку повномасштабного вторгнення росії система підтримки пільгового тарифу на електроенергію працювала досить ефективно. Але через падіння споживання промисловістю, зокрема на тимчасово окупованих територіях, стало надзвичайно складно утримувати тариф для населення, зазначив міністр.

"По факту, за рахунок продажів промисловому сектору економіки, компанії зберігали фінансову стабільність, щоб забезпечувати електроенергією населення за неринковими тарифами. Однак із зниженням споживання у деяких регіонах на 40% і 50%, включаючи тимчасово окуповані території, ситуація стала непростою", – додав Галущенко.

Наразі ключовим завданням є забезпечення ремонтної кампанії та готовності до наступної зими. Нагадаємо, що з 1 червня Кабінет Міністрів підвищив тарифи на електроенергію для населення – до 2,64 грн/кВт-год. А на початку липня в Україні скасували підвищення тарифу на воду після заяви президента Володимира Зеленського, який назвав це рішення ганебним.

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