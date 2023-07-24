Рекордний відтік капіталу з росії досяг $253 млрд. - РосЗМІ

24 липня 2023, 18:12

Сукупний чистий відтік капіталу з росії за період з лютого 2022 року по червень 2023 року досяг рекордних $253 млрд. Цю інформацію повідомляють російські ЗМІ з посиланням на матеріали центру макроекономічного аналізу та прогнозування (ЦМАКП) та статистику центробанку.

Після початку війни з Україною, російська економіка зазнала безпрецедентного відтоку капіталу, незважаючи на санкції та жорсткі валютні обмеження від центробанку рф.

За 2022 рік з країни вивели $239 млрд, що вчетверо більше, ніж роком раніше. У першій половині 2023 року відтік склав ще $27 млрд.

Темпи відтоку капіталу становлять 13% ВВП, що є рекордними. Це перевищує аналогічні показники, зафіксовані під час світової фінансової кризи 2008 року та після анексії Криму у 2014 році.

Нагадаємо, що за підсумками січня-травня дефіцит бюджету рф перевищував річний план у 2,9 трлн рублів.