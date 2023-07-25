Санкції проти експрокурора Пшонки та його сина – скасовано судом ЄС

26 липня 2023, 20:30

Віктор Пшонка, колишній генпрокурор України, який втік на росію під час подій Євромайдану, отримав перемогу в суді Європейського Союзу, пов'язаному із його виключенням із списку санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральний суд ЄС у своєму рішенні, яке було ухвалене у середу, 26 липня, заявив, що анулював рішення про накладання санкцій на Пшонку та його сина Артема через сумніви щодо їх обґрунтування на достатньо "твердій фактичній основі".

Також суд висловив сумніви стосовно дотримання права на захист Пшонки та його сина Артема в Україні, оскільки Артем Пшонка був народним депутатом від партії регіонів.

Варто нагадати, що Віктор Пшонка займав посаду генерального прокурора України за часів президентства віктора януковича, який був знятий з посади під час протестів на Майдані Незалежності у лютому 2014 року.

Після цього янукович, Пшонка та інші представники уряду втекли на росію та перебувають у розшуку в Україні.

З 2014 року, починаючи з моменту російської агресії проти України, Європейський Союз запровадив санкції проти близько 1800 осіб та організацій, пов'язаних із росією. Пшонка та його син були першими особами, які потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, проти яких розпочато кримінальне переслідування в Україні. Їх звинувачено у корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданні грошей.