Уряд інвестує у виробництво власних БпЛА 40 млрд. гривень

26 липня 2023, 13:52

Кабінет Міністрів цього року спрямував 40 мільярдів гривень на розвиток української безпілотної технології. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму, що присвячений річниці проєкту "Армія дронів".

"Війна щодня ставить перед нами нові виклики. Зокрема, військові технології мають вирішальне значення. Нам потрібно бути на крок попереду наших противників та забезпечувати безпеку наших військових. Безпілотні літальні апарати надають нам унікальні можливості", - зауважив глава уряду.

Також, Денис Шмигаль нагадав про успіхи минулого року, коли завдяки UNITED24 було зібрано понад 4 мільярди гривень, що були інвестовані в українських виробників безпілотників.

"Рік тому у нас було лише кілька компаній, які займалися виробництвом БПЛА. Сьогодні ж їх кількість перевищує 40, і вони укладають контракти з державою. Виробництво безпілотних систем зросло вдесятеро", - додав Шмигаль.

Зі сторони уряду було виділено ще 40 мільярдів гривень цього року на інвестиції в українських виробників безпілотників. Примітно, що уряд також подбав про зниження митних бар'єрів для імпорту запчастин та комплектуючих, підвищивши частку прибутку виробників БПЛА до 25%. Крім того, було прийнято рішення, яке сприятиме масовому виробництву боєприпасів для безпілотників.