Суд арештував майно екс-військкома Борисова та майно його родини

27 липня 2023, 17:27

Суд арештував майно колишнього керівника Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки, Євгена Борисова, та його сім'ї. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 27 липня.

За матеріалами розслідування, суд наклав арешт на таке майно та гроші:

Земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області.

Два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м.

Домоволодіння в Одесі площею 78,5 га.

Дві квартири та 1/3 квартири в Одесі.

Автомобілі Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску; Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску; Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску; Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року; Porsche Macan GTS, 2016 року випуску; Audi A6, 1999 року випуску.

Також у ДБР повідомили, що родичі Борисова намагалися вивезти частину майна за кордон, але автомобіль Porsche Macan GTS, 2016 року випуску, зареєстрований на невістку Борисова, був зупинений при спробі перетину кордону.

Як відомо, Євгена Борисова звільнили з посади 28 червня після того, як журналісти розкрили факт володіння його сім'єю майном на мільйони євро в Іспанії, яке було придбане під час війни. 24 липня його затримали у Києві, а наступного дня суд арештував Борисова з можливістю внесення застави в розмірі 150 млн гривень.