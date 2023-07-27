Так звана «начальниця відділу у справах сім’ї та дітей» з Біловодська отримала підозру

27 липня 2023, 18:10

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру місцевій жительці у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року, мешканка смт Біловодськ, колишня працівниця місцевого маслоробного заводу, почала співпрацювати з владою країни-агресора.

Підозрювана обійняла посаду так званого «начальника відділу у справах сім’ї та дітей адміністрації Біловодського району лнр».

Вона здійснювала облік родин з дітьми, батьки яких не бажали залучати дітей до навчання у закладах освіти псевдореспубліки за стандартами рф.

Крім того, разом із «посадовцями» окупаційної адміністрації навесні та влітку 2023 року проводила виховні та тематичні заходи для дітей «Біловодської середньої школи № 1».

Також відвідувала місцеві родини і від імені партійного проекту «жіночий рух єдиної росії» передавала дитячу розвиваючу літературу, шкільне приладдя та солодощі.

За протиправні дії їй загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ співробітники Управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.