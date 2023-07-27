НАЗК звинувачують Кирила Тимошенко у зловживаннях повноваженнями

28 липня 2023, 20:49

Національне агентство з запобігання корупції подало в суд протокол щодо адміністративних правопорушень Кирила Тимошенка, колишнього заступника керівника Офісу Президента України.

Йому висувають звинувачення у зловживанні своїм посадовим становищем для особистих цілей. Проте сам Тимошенко не з'явився до офісу НАЗК для отримання протоколу. Про це повідомила прес-служба агентства.

Відповідно до інформації НАЗК, під час перевірки встановлено, що Тимошенко двічі порушив встановлені законом обмеження щодо отримання подарунків особами, які займають відповідальні посади.

Також, будучи заступником керівника Офісу Президента, він звернувся до Держприкордонслужби з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон його підлеглому, як він стверджував, для службового відрядження. Але насправді це було зроблено для отримання віз для Тимошенка і його сина.

Згідно з відомостями, Кирило Тимошенко протягом минулого року тричі безкоштовно проживав у готельному комплексі "Emili Resort" разом із своєю дружиною та сином. Однак він не зміг підтвердити оплату за проживання на суму понад 45 тисяч гривень. Також літом 2022 року він отримав безкоштовні послуги з прокату автомобіля Porsche Taycan на суму 122 тисяч гривень.

На основі цих фактів, Національне агентство з запобігання корупції подало в суд протокол про адміністративні правопорушення Кирила Тимошенка. Йому було надіслано запрошення для отримання протоколу в офісі НАЗК о 15:00 28 липня 2023 року. Проте, Тимошенко не з'явився на призначений термін, протокол для ознайомлення направлено поштою.

Тимошенко обіймав посаду заступника голови Офісу Президента України з 21 травня 2019 року до 23 січня 2023 року. Він був відповідальним за питання інформаційної політики, регіональну політику та сферу ІТ. З 2020 року очолив координаційну раду з реалізації президентської програми "Велике будівництво" та після російського вторгнення в Україну відповідав за відновлення житла та інфраструктури. 23 січня 2023 року Тимошенка було звільнено з посади.