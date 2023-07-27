За допомогу окупантам судитимуть екс-депутата партії «регіонів» з Луганщини

28 липня 2023, 13:46

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно ексдепутата міської ради від «Партії регіонів» за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що мешканець м. Луганськ з 2014 року активно підтримує дії держави-агресора.

В листопаді 2018 року став так званим «депутатом народної ради лнр ІІІ скликання» та обійняв посаду «заступника голови комітету народної ради лнр з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності, захисту прав та свобод людини та громадянина».

Пізніше, взимку 2023 року окупанти призначили його «координатором Луганського регіонального відділення політичної партії «ліберально-демократична партія росії» у так званій «лнр».

Задокументовано, що обвинувачений від імені ворожої політичної партії передав товари військового призначення для потреб окупантів на території м. Лисичанськ.

Наразі колаборант перебуває під санкціями п’яти країн світу та ЄС.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з можливою конфіскацією майна.

Обвинувальний акт для розгляду по суті передано до Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.