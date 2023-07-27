28 липня в Одеському Будинку профспілок вибухнула граната: є загиблі та поранені

28 липня 2023, 14:35

28 липня вранці в Одеському Будинку профспілок вибухнула граната, забравши життя однієї людини. Інформацію про цей випадок оприлюднили у повідомленні ГУ Нацполіції Одеської області.

За попередніми даними, причиною вибуху стала необережна поведінка з гранатою, в наслідок якої загинула людина. На місці події працюють слідчо-оперативна група та фахівці управління вибухотехнічної служби поліції, які займаються розслідуванням та з'ясуванням всіх обставин цього інциденту.

Поліція зобов'язалася надати детальну інформацію про подію - після завершення розслідування.

Нещодавно, 22 червня, в Одесі також трапився схожий випадок, коли чоловік кинув гранату з балкона у натовп дітей, які галасно себе поводили. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки дітям вдалося відійти на безпечну відстань. Поліція затримала 47-річного чоловіка, а при обшуку його квартири знайшли ще одну гранату.

За оновленою інформацією:

«Попередньо встановлено, що в результаті необережного поводження, граната вибухнула в руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок. Реабілітолог загинув, а йдеться в повідомленні, його відвідувач отримав легкі травми.»