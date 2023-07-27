28 липня 2023, 15:43

За офіційними заявами представника кремля, речника дмитра пєскова, росія заявляє про збереження "відкритості" стосовно врегулювання ситуації в Україні. Втім, Київ дотримується "непримиренної позиції" щодо діалогу.

"російська сторона зберігає свою відкритість, чого не скажеш про українців. Українці зберігають свою непримиренну позицію. Тим більше зараз, коли вони у досить непростій ситуації, проте вони, як і раніше, відкидають будь-яку можливість діалогу", – заявив пєсков.

За словами речника кремля, протягом минулого місяця в кремлі не отримували жодних запитів стосовно "треку українського врегулювання". Він також зазначив, що незважаючи на складне становище, українська сторона не змінила своєї позиції та продовжує відкидати можливість переговорів.

Зазначено, що сьогодні президент росії, володимир путін, зустрінеться з представниками країн Африки щодо "української проблематики". Ця зустріч проходить у продовження попередніх домовленостей, зроблених під час візиту представників африканських країн до росії.

Нагадаємо, що 4 жовтня 2022 року президент України, Володимир Зеленський, підписав указ, який унеможливлює безпосередні переговори з путіним, проте допускає можливість переговорів з росією.