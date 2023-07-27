Суд арештував головного військкома Рівненщини без можливості внесення застави

28 липня 2023, 16:45

У Рівненській області розгорнувся черговий скандал, пов'язаний з військовими. Керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це було повідомлено у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

27 липня керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та керівнику районного центру було повідомлено про підозри через побиття підлеглого військового. За даними слідства, разом вони побили чоловіка битою та змушували його "вимолювати пробачення" на колінах.

Цей злочин був знятий на телефон. Згідно зі зібраними доказами, полковник та підполковник дізналися про намір водія стрілецької роти військових частин Рівненського районного військкомату доповісти про їхні порушення під час служби. І з цього приводу вони вирішили побити чоловіка. Під час обшуків у фігуранта було знайдено биту.

Тепер військових посадовців звинувачують у перевищенні службовою особою влади або службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану. За цю злочинну діяльність передбачена покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.