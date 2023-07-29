Підозра п’яти правоохоронцям через вибухи у суді Києва - ДБР

29 липня 2023, 13:20

Згідно з інформацією, наданою Державним бюро розслідувань (ДБР), п'ятеро правоохоронців отримали підозру у зв'язку із вибухами, що сталися у Шевченківському районному суді Києва 5 липня 2023 року.

За результатами розслідувань у стислий термін було встановлено, що ці правоохоронці вчинили службову недбалість, яка призвела до загибелі підозрюваного.

ДБР провело судову експертизу та аналіз речовин, що були знайдені у камері фігуранта, і встановило, що ці речовини ідентичні тим, які викликали вибух. Згідно з отриманими даними, підсудний довгий час готувався до втечі зі слідчого ізолятора, і його спільники передали йому частини вибухових материалів, приховуючи їх під виглядом ліків.

В камері загиблого знайдено залишки гексогену - однієї зі вибухових речовин.

Чоловік власноручно сконструював так званий "пояс шахіда" та кілька саморобних вибухових пристроїв, які планував використати для створення паніки, щоб втекти з приміщення суду.