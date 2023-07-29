Для захисту портів вжито додаткових заходів - Гуменюк

29 липня 2023, 13:52

Українські військові здійснили певні дії з метою захисту портової інфраструктури, про що повідомила речниця Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, в ході телемарафону, що відбувся у суботу, 29 липня.

За словами Гуменюк, вжиті заходи мають на меті забезпечити ефективну роботу систем протиповітряної оборони (ППО).

"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, проте, аналізуючи факт певної паузи з боку противника, можна зробити припущення, що він готується до наступних атак, можливо, використовуючи нову тактику", - зазначила Гуменюк.

Говорячи про поточну обстановку, Гуменюк відзначила, що урядові силові структури російської сторони скоротили розміри корабельних угруповань практично вдвічі через штормові умови.

"Наразі в Чорному морі знаходиться шість одиниць, в Азовському морі - одна. Ведеться моніторинг надводних об'єктів. Ракетні катери не спостерігаються в пунктах базування, також спостерігається збільшення руху великих десантних кораблів вздовж поромної переправи", - уточнила Гуменюк.