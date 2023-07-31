Засуджено двох колаборанток Старобільщини до 10 та 7 років

31 липня 2023, 20:20

За публічного обвинувачення прокурорів Старобільської окружної прокуратури двох місцевих мешканок визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їх засуджено до 10 та 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також жінок на 15 та 10 років позбавлено права обіймати певні посади в органах влади.

Прокурори в суді довели, що депутат Марківської селищної ради 8 скликання у період воєнного стану добровільно обійняла посаду «начальника Марківського районного управління юстиції міністерства юстиції лнр», на якій працювала впродовж березня-травня 2022 року.

Пізніше жінка стала так званим «заступником голови адміністрації Марківського району лнр».

Вона сприяла в легалізації окупаційної влади на захопленій представниками держави-агресора території Луганщини.

Інша засуджена ‒ колишня чиновниця, яка обіймала в органах державної влади керівну посаду у сфері управління АПК.

В березні 2022 року обійняла посаду «начальника відділу агропромислового розвитку адміністрації Новопсковського району лнр».

Колаборантка займалась перепідпорядкуванням місцевих сільгосппідприємств окупаційній владі та організацією сплати податків до бюджету псевдореспубліки.

Ухвалення вироків здійснювалося у порядку спеціального судового провадження.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.