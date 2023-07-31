Baykar Makina уклали угоду про обслуговування та ремонт безпілотників в Україні

31 липня 2023, 20:52

Турецька компанія Baykar Makina підписала угоду про створення сервісного центру з обслуговування та ремонту безпілотників в Україні, про що повідомляє Міністерство оборони. Деталей щодо початку будівництва не уточнювалося.

За словами держсекретаря Міноборони Костянтина Ващенка, цей проект дозволить створити власну базу для обслуговування безпілотників в Україні та закладе основу для системної роботи. Компанія Baykar отримала подяку за свій внесок у нарощування потужності Збройних Сил України в умовах російської агресії.

«Дякуємо Уряду та турецькому народу за потужну підтримку нашої держави. Допомога Туреччини для України в час повномасштабної війни, безумовно, безцінна. Окрема вдячність компанії BAYKAR за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією. Кожен в Україні знає, що таке «Байрактар», знає вашу компанію. Але ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проект закладе основу нашої системної роботи, створить робочі місця в Україні. Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр», - сказав Держсекретар Міноборони України.