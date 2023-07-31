За держзраду направлено до суду акт стосовно «голови верховного суду лнр»

31 липня 2023, 13:15

Прокурори Луганської обласної прокуратури спільно з прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно так званої «голови верховного суду лнр».

Їй ікриміновано публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що навесні 2014 року діюча суддя ‒ голова Луганського окружного адміністративного суду, увійшла до складу «робочої групи по законотворчій діяльності» так званої «народної ради лнр».

Вона розробила та передала на розгляд «народним обранцям» «законопроекти кодексів» та інших «нормативних актів», які сприяли формуванню «правової системи» псевдореспубліки.

У 2018 році призначена на посаду так званої «голови верховного суду лнр».

Фігурантка наразі продовжує організовувати роботу інстанції, здійснює безпосередній розгляд справ, чим забезпечує становлення, функціонування окупаційного режиму рф на тимчасово окупованій території Луганської області.

Задокументовано, що вона періодично дає інтерв’ю пропагандистському регіональному телеканалу, де коментує роботу місцевих судів та висловлюється на підтримку так званої «лнр».

Зрадниці загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – працівники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.