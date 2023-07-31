Зеленський підписав закон, який дозволяє правоохоронцям збивати БпЛА

31 липня 2023, 13:30

Президент України, Володимир Зеленський, затвердив закон про повноваження Національної поліції та Національної гвардії стосовно безпілотних літальних апаратів. Закон №8185 був підписаний главою держави 31 липня та повернутий до парламенту.

Документ має на меті регулювання використання безпілотних апаратів у правоохоронній діяльності та боротьбі з їх незаконним використанням. Згідно з цим законом, заборонено використання безпілотників над об'єктами поліційських відділків, Служби безпеки України та об'єктами прикордонної служби, а також під час дії воєнного стану та після його закінчення.

Законопроєкт також надає додаткові повноваження Національній гвардії, Національній поліції, Держприкордонслужбі та Службі безпеки України щодо застосування спеціальних пристроїв для перехоплення сигналів дистанційного керування безпілотниками, а також пошкодження або знищення їх у разі порушення повітряного простору України під час охорони державного кордону, критично важливих об'єктів інфраструктури та важливих державних об'єктів, а також у спеціальних зонах з особливим режимом.

Важливим аспектом закону є також можливість застосування засобів та пристроїв для тимчасового обмеження доступу до інтернету та використання мобільного зв'язку з метою протидії диверсіям та злочинності в окремих місцевостях.

Цей законопроєкт, який був ухвалений Верховною Радою 13 липня, має на меті забезпечення національної безпеки та ефективного контролю над використанням безпілотних апаратів на території України.