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Суспільна думка
Кримінал
31 липня 2023, 14:50

ДБР повідомили, що Ігор Гуменюк створював «пояс шахіда» протягом двох років

Інформація, яка надходить зі службових джерел, розкриває деталі щодо Ігора Гуменюка, колишнього бійця батальйону "Січ", який загинув під час вибуху у Шевченківському районному суді Києва.

За повідомленням радниці зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР), Ігор Гуменюк протягом двох років активно готувався до втечі з Київського СІЗО, збираючи "пояс шахіда".

Згідно з висновками слідства, Гуменюк отримував невеличкими порціями речовини, які, під видом ліків, стали основою для створення вибухівки, що забезпечувало йому можливість зібрати "пояс шахіда" та декілька саморобних вибухових пристроїв. Передбачалося, що він мав здійснити напад у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку серед присутніх.

Зазначається, що спроба втечі та використання вибухових пристроїв призвела до трагічних наслідків, а саме до загибелі Гуменюка.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про підозру у службовій недбалості п'ятьох правоохоронців у зв'язку зі вибухами у Шевченківському районному суді Києва 5 липня. У цьому контексті, спеціалісти бюро відзначили ліки, які міг використовувати Ігор Гуменюк для створення вибухівки.

Варто нагадати, що Ігор Гуменюк вісім років був під вартою, оскільки йому доводилося відповідати за обвинувачення у теракті під Верховною Радою в 2015 році, коли від кинутої ним гранати, - вбито четверо нацгвардійців.

Джерело: "ДБР"
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