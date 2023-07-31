Підозра двом мешканкам Луганщини в колабораційній діяльності

01 серпня 2023, 14:44

За процесуального керівництва Старобільської та Лисичанської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом псевдоначальницям в окупаційних адміністраціях на Луганщині у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Крім того, одній з них також у вчиненні дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, перша фігурантка ‒ мешканка м. Хрустальний (до перейменування ‒ Красний Луч), яка раніше працювала в освітній сфері. Мала проросійські погляди.

Після 2014 року залишилась на тимчасово окупованій території Луганської області та почала співпрацювати з представниками так званої «лнр».

Колаборантка побудувала кар’єру в окупаційній «адміністрації міста Красний Луч».

Спочатку була призначена «завідувачкою методичного центру управління освіти», пізніше ‒ «заступницею начальника управління освіти».

У подальшому, в січні 2023 року підозрювана очолила вказане «управління».

Псевдоначальниця бере участь у так званих «патріотичних проектах», присвячених вшануванню пам’яті «героїв бойових дій».

Інша підозрювана ‒ жителька Лисичанська, яка влітку 2022 року стала «виконувачем обов’язків начальника відділу освіти» місцевої «адміністрації».

Дотепер вона організовує освітній процес у навчальних закладах міста за стандартами держави-агресора. Також періодично дає інтерв’ю регіональному пропагандистському телеканалу, де розповідає про перепідготовку вчителів в рф і забезпечення шкіл російськими підручниками.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.