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Суспільна думка
Кримінал
01 серпня 2023, 16:41

Генпрокуратура проводить обшуки у військкома Дніпропетровського ТЦК

1 серпня Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження щодо факту незаконного збагачення керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У зв'язку з цим, були проведені обшуки за місцями його роботи та проживання.

За даними слідства, під час дії воєнного стану, військком використав свої повноваження для незаконного отримання майна. Він оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро, а також зареєстрував підприємство на члена родини, яке придбало нежитлове приміщення площею близько 500 м². Зазначено, що вартість цього майна перевищує законні доходи чоловіка.

Прокурори, спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції, провели обшуки за місцем роботи, шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілів. Питання про повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу знаходяться на розгляді.

Джерело: "Офіс Генеральної прокуратури"
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