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Суспільна думка
Кримінал
02 серпня 2023, 20:53

Підозру військовому комісару, який змушував солдат будувати його будинок - ДБР

Державне бюро розслідувань продовжує проводити перевірки щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в зв'язку зі зростаючою важливістю їх роботи в умовах війни.

Останні результати перевірок свідчать про те, що деякі посадовці військкоматів порушують свої обов'язки та створюють загрозу національній безпеці для власного збагачення.

Один із фактів, виявлених працівниками ДБР, стосується військового комісара одного з районів на Закарпатті, який народився та навчався на території російської федерації. Цей посадовець примушував своїх підлеглих, які мали патріотичне ставлення до служби, - будувати йому особистий маєток замість виконання своїх службових обов'язків.

Вже з початку березня поточного року, за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки, солдати замість служби були примушені займатись будівельними роботами на приватному маєтку військового комісара.

На 1 серпня 2023 року, співробітники ДБР провели обшуки на місці будівництва та робочому кабінеті зазначеного посадовця. Під час обшуків було знайдено трьох солдатів, які виконували будівельні роботи. Звідти також було вилучено грошові кошти, атрибутику російської федерації, одяг з емблемами срср та рф, документи про здобуття освіти на території рф та інші елементи, що свідчать про зловживання службовим становищем.

У зв'язку з цим Державне бюро розслідувань спільно з Національною поліцією оголосили підозру військовому комісару у перевищенні службових повноважень згідно з частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі слідство продовжується, та вживаються всі необхідні дії для встановлення всіх обставин справи. Керівництво розслідуванням здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Джерело: "ДБР
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