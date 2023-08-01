Анкара і москва домовились про візит путіна до Туреччини - ЗМІ

02 серпня 2023, 14:19

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і (міжнародно розшукувана особа) володимир путін провели телефонну розмову, під час якої домовились про візит президента рф до Туреччини, - повідомляє Анадолу у середу, 2 серпня.

Головною темою телефонної розмови стала зернова угода, з якої росія вийшла ще 17 липня. Ердоган наголосив на важливості Чорноморської ініціативи як "мосту миру" і закликав утримуватись від кроків, що можуть призвести до ескалації напруженості під час російсько-української війни.

Президент Туреччини вважає, що припинення зернової угоди нікому не принесе користі, особливо країнам з низькими доходами, які потребують зерна. Ціни на зерно знизилися на 23% під час дії угоди, але за останні два тижні зросли на 15%.

Під час розмови лідери домовилися про раніше анонсований візит путіна до Туреччини, хоча точна дата не була озвучена.