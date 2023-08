03 серпня 2023, 17:41 Китай готовий змінити своє ставлення до війни в Україні - ЗМІ За інформацією, опублікованою у газеті The Wall Street Journal, здається, що Китай готовий змінити свою позицію щодо війни в Україні. Делегація китайської країни може взяти участь у саміті в Саудівській Аравії, де будуть обговорюватися питання стосовно врегулювання війни України та рф. Китай, який раніше намагався зберегти нейтральний стан та негласно підтримував росію, зіштовхується з ризиками, пов'язаними зі зростаючим напруженням військових подій в Україні. Зокрема, російський вихід із зернової угоди став проблемою для Китаю, оскільки Китай був важливим покупцем української агропродукції. Крім того, нещодавні спроби заколоту з боку євгена пригожина, очільника приватної військової компанії «вагнер», також викликали занепокоєння в Китаї стосовно стійкості влади російського президента путіна. Такі зміни в риториці Китаю можуть вказувати на його можливу підтримку розгляду української «Формули миру» для врегулювання конфлікту. І, за даними видання, Китай може відправити свою делегацію на саміт у Саудівську Аравію. Додатково, газета The Guardian повідомила, що Індія також бере участь у мирних переговорах щодо України, які пройдуть у Саудівській Аравії. Саміт, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, відбудеться 5-6 серпня і збере радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав. Росію на цей захід не запрошено, проте Кремль буде «уважно» стежити за подіями. Джерело: "The Wall Street Journal" irtafax.com