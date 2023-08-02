Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
03 серпня 2023, 17:41

Китай готовий змінити своє ставлення до війни в Україні - ЗМІ

За інформацією, опублікованою у газеті The Wall Street Journal, здається, що Китай готовий змінити свою позицію щодо війни в Україні. Делегація китайської країни може взяти участь у саміті в Саудівській Аравії, де будуть обговорюватися питання стосовно врегулювання війни України та рф.

Китай, який раніше намагався зберегти нейтральний стан та негласно підтримував росію, зіштовхується з ризиками, пов'язаними зі зростаючим напруженням військових подій в Україні. Зокрема, російський вихід із зернової угоди став проблемою для Китаю, оскільки Китай був важливим покупцем української агропродукції.

Крім того, нещодавні спроби заколоту з боку євгена пригожина, очільника приватної військової компанії «вагнер», також викликали занепокоєння в Китаї стосовно стійкості влади російського президента путіна.

Такі зміни в риториці Китаю можуть вказувати на його можливу підтримку розгляду української «Формули миру» для врегулювання конфлікту. І, за даними видання, Китай може відправити свою делегацію на саміт у Саудівську Аравію.

Додатково, газета The Guardian повідомила, що Індія також бере участь у мирних переговорах щодо України, які пройдуть у Саудівській Аравії.

Саміт, запропонований президентом України Володимиром Зеленським, відбудеться 5-6 серпня і збере радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав.

Росію на цей захід не запрошено, проте Кремль буде «уважно» стежити за подіями.

Джерело: "The Wall Street Journal"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: