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Суспільна думка
Кримінал
03 серпня 2023, 17:45

Командири на Київщині нараховували собі «бойові» в тилу – підозра від ДБР

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ повідомили про підозру чотирьом посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України, які безпідставно нараховували собі та отримували додаткову грошову винагороду за нібито участь у бойових діях.

При цьому фігуранти не брали безпосередньої участі у бойових діях.

Вони складали підроблені документи на себе і таким чином протягом 2022 року отримали майже 1 млн гривень у якості «бойових» доплат.

Військовим командирам повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби та зловживанні службовим становищем (ч. 4 ст. 425, ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Джерело: "ДБР та СБУ"
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