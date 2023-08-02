ДБР проводить обшуки в депутата, мама якого полюбляє швидкість

03 серпня 2023, 13:27

Працівники ДБР спільно з СБУ проводять обшуки у народного депутата України, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування.

Нардеп отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну. Своєю чергою батько самостійно, без супроводження сина виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

ДБР з'ясовує, яким чином у період перебування за кордоном нардеп зміг підписувати та направляти офіційні документи, в т.ч. до державних органів, що може свідчити про їх підробку.

Досудове розслідування здійснюється за фактами службового підроблення та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Слідчі дії тривають.