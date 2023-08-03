Морські дрони в Чорному морі стають неабияким викликом для російського флоту - Подоляк

04 серпня 2023, 16:57

Морські дрони в Чорному морі стають неабияким викликом для російського флоту та встановлюють нові правила гри на цих акваторіях. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті у п'ятницю, 4 серпня.

Він наголосив на тому, що дії дронів перевершують уявлення та повертають акваторії до повноцінної зовнішньої юрисдикції, що дедалі більше зменьшує цінність російського флоту.

"Що відбувається в Чорному морі? Дрони змінюють правила гри, повертають акваторії повноцінну зовнішню юрисдикцію, остаточно знищують цінність російського флоту. По суті, повертають усіх до міжнародного морського права", – відзначив Подоляк.

Згідно з його словами, російський флот в Чорному морі змушен буде покласти край своєї присутності, а також забути про традиційний московський шантаж. Натомість, він запевнив, що Україна забезпечить свободу та безпеку в Чорному морі, що буде корисним для світової торгівлі.

Нагадаємо, раніше, в ніч на 4 серпня, у місті Новоросійськ пролунали вибухи. Міністерство оборони росії повідомило про атаку морськими безекіпажними катерами, які, за їх словами, - «були знищені».

Однак, згодом у соцмережах з'явилася інформація, що під час атаки постраждав десантний корабель рф, і опубліковано відео його буксирування.

Пізніше, в ЗМІ повідомили, що за атакою на Новоросійськ стоїть СБУ, і було оприлюднено відео атаки дрона на ворожий корабель.