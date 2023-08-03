04 серпня 2023, 18:40

Делегація Китаю заявила про свою готовність взяти участь у саміті, організованому в Саудівській Аравії з метою вирішення військового конфлікту в Україні.

Речник Міністерства закордонних справ КНР, Ван Веньбінь, повідомив, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, Лі Хуей, візьме участь у зустрічі в Джидді.

"На запрошення Королівства Саудівська Аравія спеціальний представник Уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей відвідає Джидду для участі в зустрічі з українського питання. Китай готовий співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання кризи в Україні", – зазначили в офіційному повідомленні.

Саміт, який відбудеться 5-6 серпня, збере представників більше ніж 30 країн і є присвяченим питанням миру в Україні. Раніше ЗМІ повідомили, що Китай може також долучитися до переговорів, тоді як росію на саміт не було запрошено, але кремль «уважно спостерігатиме» за подальшим розвитком подій.

Аналітики вважають, що саміт у Саудівській Аравії може стати важливим кроком у створенні нової глобальної політичної архітектури, де буде врахована роль різних країн у забезпеченні міжнародної стабільності, включаючи вирішення війни в Україні. Однак деякі «експерти» зауважують, що рішення можуть бути складними через відсутність росії на саміті.