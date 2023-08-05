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Суспільна думка
Політика
06 серпня 2023, 15:40

Єрмак про «міцний мир» та «різні погляди»: підсумки переговорів в Саудівський Аравії

У Саудівській Аравії 5-6 серпня відбулися міжнародні консультації щодо миру для України, про які розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, консультації були дуже продуктивними і дозволили обговорити ключові принципи, на яких має будуватися справедливий та міцний мир.

"Ми мали дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію й бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав", - зазначив Єрмак у своїй заяві.

Українська делегація також розповіла про формулу миру, яку пропонує президент Володимир Зеленський. Сторони домовилися продовжити роботу на різних рівнях представництва з метою встановлення справедливого миру.

Наразі у Джидді тривають двосторонні зустрічі української делегації під керівництвом Андрія Єрмака з представниками інших країн, які беруть участь у консультаціях.

Міжнародні консультації щодо відновлення миру для України стали другою зустріччю після започаткування в червні в Копенгагені відповідного формату. У зустрічі беруть участь представники більш ніж 40 держав, що підтверджує серйозний інтерес міжнародної спільноти у вирішенні війни в Україні.

Джерело: "Офіс Президента"
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