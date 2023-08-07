На москві вигадали умови припинення війни та обурились за саміт в Саудівській Аравії

07 серпня 2023, 17:01

В своїй офіційній заяві, яка була опублікована на сайті мзс рф в понеділок, 7 серпня, речниця міністерства закордонних справ російської федерації марія захарова заявила, що росія не визнає та виступає проти будь-яких мирних переговорів, які відбуваються щодо ситуації в Україні, якщо до них не допущена росія, та що питання «Формули миру» для неї є неприйнятним.

"Ми переконані, що дійсно всеосяжне, стабільне і справедливе врегулювання можливе лише в тому випадку, якщо ‘київський режим’ припинить бойові дії і терористичні атаки (на росії так оцінюють дії ЗСУ – ред.), а його західні партнери – припинять поповнювати ЗСУ озброєнням", – наголосила захарова.

Згідно з її словами, - жоден з 10 пунктів «Формули миру» не задовольняє росію, оскільки вони, як стверджується, представляють собою "безглуздий ультиматум для росії, спрямований на подовження бойових дій".

"На такій підставі мирне врегулювання недосяжне", – додала захарова.

Міністерство закордонних справ рф висловило обурення тим, що росію не запросили на саміт в Саудівській Аравії, оскільки, на їхню думку, "зустрічі, присвячені українській кризі, не мають найменшої цінності без участі росії та врахування її інтересів".

Також захарова оголосила вимоги рф для закінчення війни в Україні: