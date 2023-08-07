«Будуть без кораблів, якщо продовжать обстріл портів та блокаду моря» - Зеленський про росіян

07 серпня 2023, 19:46

У свіжому інтерв'ю для видання La Nacion, глава української держави заявив, що намагання кремля використовувати свій вплив на українські порти та нав'язувати шантаж щодо переміщення суден в Чорному морі може мати серйозні наслідки.

Зокрема, Зеленський підкреслив, що якщо росія продовжуватиме атаки на українські порти та здійснюватиме блокаду вод у Чорному морі, це може спричинити втрату корабельного флоту рф.

Президент наголошує, що Україна має право використовувати свої територіальні води для торгівлі та іншої економічної діяльності, і Київ завжди буде відстоювати це право.

Зеленський Володимир Олександрович: "Якщо росія продовжуватиме блокувати та атакувати, - ми відповімо. Ми можемо не мати великої кількості зброї, але ми відповімо! Ми хочемо показати, що до кінця конфлікту вони можуть залишитися без кораблів".

Президент акцентував на тому, що Україна відповідатиме на будь-які атаки на цивільне населення та економічні об'єкти. Він також наголосив, що спроби росії "колонізувати" Чорне та Азовське моря не здолають вільний дух та вольовий опір українського народу.