З російського полону в Україну повернулись 22 захисники

07 серпня 2023, 12:48

Сьогодні, 7 серпня, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ще 22 військовослужбовці повернулися з полону до України. Він зазначив у своєму повідомленні у мережі Telegram:

"Це бійці ЗСУ, включаючи двох офіцерів, а також військовослужбовців рядового і сержантського складу. Вони брали участь у бойових діях на різних напрямках, і серед визволених є поранені. Серед них найдосвідченіший воїн вже святкував своє 54-річчя, в той час як наймолодшому з героїв – лише 23 роки".

Крім того, Андрій Єрмак підкреслив, що усі захисники, які повернулися з полону, пройдуть комплексний курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції в суспільство, а також отримають необхідне медичне лікування за підтримки кваліфікованих медичних працівників.