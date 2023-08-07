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Суспільна думка
Політика / Влада
08 серпня 2023, 20:39

Буданов з робочим візитом відвідав Болгарію, де відбулись важливі переговори

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов, очолив делегацію, яка відвідала Болгарію з офіційним візитом. Під час цієї поїздки були проведені зустрічі з високими посадовцями болгарського оборонного відомства. Про це було оголошено у відомостях, оприлюднених болгарським інформагентством БГНЕС у вівторок, 8 серпня.

Українська делегація провела конструктивні зустрічі з міністром оборони Болгарії, Тодором Тагарєвим, а також директором болгарської Служби військової розвідки, бригадним генералом Венеліном Венєвим.

В ході переговорів обговорювалися низка актуальних питань, таких як ситуація у регіоні та на міжнародному рівні щодо безпеки, перспективи подальшого розвитку ситуації та інші питання, які є взаємною зацікавленістю обох сторін. У публікації БГНЕС було зазначено, що болгарська сторона підняла тему сайту "Миротворець" та уточнила деталі з цього питання.

Оцінюючи результати зустрічей, представники болгарського Міністерства оборони відзначили їх продуктивність та висловили задоволення рівнем співпраці, який є важливим для обох країн.

Не зважаючи на інформаційний матеріал, де вказується на візит, - точна дата проведення зустрічей залишається невідомою, так як болгарська сторона це вирішила не афішувати. Проте, нещодавно на місцевому телеканалі bTV було опубліковано інтерв'ю з головою Головного управління розвідки Міністерства оборони України, де він висловив свої погляди на питання співпраці між країнами.

Джерело: "БГНЕС"
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